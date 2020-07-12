Медики назвали шпинат лучшим продуктом от повышенного давления

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Специалисты из Blood Pressure UK (Великобритания), опираясь на результаты проведённого в Швеции исследования, пришли к выводу, что одним из самых эффективных натуральных продуктов, которые могут помочь в борьбе с гипертонией, является шпинат.

Секрет действенности этого суперфуда — в комбинации веществ, важных для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. В частности, шпинат богат калием, фолатом и магнием, пишет «Медикфорум».

Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления, — пришли к выводу специалисты.

Регулярное потребление этого продукта помогает выстроить хрупкий баланс калия и натрия для здоровья сосудов. Благодаря такому балансу, почки лучше справляются с выведением лишней жидкости, что снимает дополнительную нагрузку с кровеносных сосудов, из-за которой и может возникнуть гипертоническая болезнь.

Отмечается, что современные люди потребляют очень много соли, что перегружает почки, а шпинат помогает справиться с этой проблемой.

Как сообщал NEWS.ru ранее, медики выяснили, что здоровое питание помогает замедлить процесс накопления излишков холестерина в сосудах, а очистить их можно с помощью простых и доступных продуктов: бобовых культур, овощей и даже яиц.