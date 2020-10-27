Медики назвали проблемы с сердцем признаком повышенной опасности COVID

https://static.news.ru/photo/2d8b80d4-1838-11eb-9188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные-медики из медицинского колледжа Weill Cornell в США пришли к выводу, что пациенты с нездоровым сердцем наиболее уязвимы в случае заражения коронавирусом.

Специалисты провели исследования, в которых приняли участие 510 пациентов с COVID-19. Средний возраст испытуемых составлял 64 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что у трети находившихся под наблюдением была выявлена дилатация правого желудочка сердца, а у нескольких — дисфункция желудочка с пониженной частотой сокращения.

Исследования показали, что у больных с первым диагнозом вероятность летального исхода при тяжёлой форме коронавируса вырастает почти в 1,5 раза, а во втором случае — в 2,5 раза. Учёные отмечают, что это связано с повышенной нагрузкой на сердце при воспалении респираторной системы.

По мнению исследователей, на сегодняшний день заболевания сердца являются наиболее точным маркером принадлежности к повышенной группе риска на фоне пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии.