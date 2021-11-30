Медик рассказал, кому из москвичей стоит «поберечься» в непогоду 30 ноября

Метеозависимым москвичам стоит поберечься из-за непогоды и рекордно низкого атмосферного давления (около 711 мм рт. ст.) в столице 30 ноября, рассказал NEWS.ru врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Медик отметил, что дело не только в миллиметрах ртутного столба, но и в резком похолодании и гололедице.

Всем людям пожилого возраста, тем, у кого есть нарушения в работе вестибулярного аппарата, в работе с сердечно-сосудистого аппарата сегодня стоит реально поберечься. К сожалению, падения, которые будут из-за гололёда, из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, они могут случаться с большей частотой, поэтому поберечься надо метеозависимым и тем, у кого есть больше потенциальных рисков упасть, — добавил эксперт.

Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с NEWS.ru отметила, что человеческий организм может адаптироваться к высокому или низкому атмосферному давлению, расширяя или сужая кровеносные сосуды, в зависимости от внутренних и внешних факторов. По её словам, у пожилых людей сосуды хрупкие и не такие эластичные, однако «ничего плохо не случится», если вовремя обратиться к медику за помощью.

Люди, которые активные по жизни, вообще ничего не чувствуют. Никаких изменений. Я рекомендую быть активным, энергичным, регулярно заниматься физической активностью, следить за сном. И всё, вы никогда не почувствуете перепадов атмосферного давления, — подытожила Ярцева.

В борьбе с низким атмосферным давлением россиянам могут помочь контрастный душ, физическая активность, например, прогулка в парке или зарядка у открытого окна, и крепкий сон, заявила терапевт Надежда Чернышова.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 ноября, генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на столицу максимальные за последние 69 лет осадки. В столице выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно 40% от месячной нормы ноября.

Во второй половине дня ливень сменится мощным снегопадом, который ухудшит видимость на дорогах до 900 метров. Высота снежного покрова увеличится на два сантиметра. В столице заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника. Электросетевым бригадам дано задание подготовить источники аварийного питания. Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома, на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, не парковать возле них автомобили, при управлении автотранспортом строго соблюдать режим и дистанцию.