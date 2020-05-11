Медик назвал симптом коронавируса, при котором необходима госпитализация

https://static.news.ru/photo/abeb93e6-935a-11ea-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, при каком симптоме коронавируса необходима госпитализация. Это трудности с дыханием.

Если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы, — рассказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

Он пояснил, что в данной ситуации медики постоянно следят за состоянием больного, чтобы в случае ухудшения состояния сразу подключить больного к аппарату ИВЛ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,1 млн человек по всему миру, более 282 тысяч скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19, писал NEWS.ru.