Малышева рассказала о возможности заражения COVID-19 через поверхности

https://static.news.ru/photo/9804a5aa-a6bc-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заразиться коронавирусом через поверхности невозможно, и это уже точно доказано. Такое заявление сделала теледоктор Елена Малышева.

Хочу всех успокоить и сказать, что на настоящий момент точно доказано, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя, — сказала ведущая передачи «Жить здорово!» в видеоролике, опубликованном в Instagram-сторис.

Малышева в этот момент гуляла по ГУМу в Москве. Она добавила, что подобных случаев не было зарегистрировано за всё время эпидемии. Чаще всего коронавирусом заражаются при контакте с больными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что в период пандемии коронавируса группу риска составляют люди с ожирением и диабетом, которые имеют «страшные» проблемы. По её словам, полные люди задыхаются даже при минимальных физических нагрузках.