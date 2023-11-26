Магнитная буря сегодня, 26 ноября: какая мощность, когда будет в декабре На Земле 26 ноября зафиксирована магнитная буря уровня G2

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Земле 26 ноября наблюдается умеренная магнитная буря, сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ). Когда еще стоит ждать геомагнитных возмущений?

Что известно о магнитной буре 26 ноября

Согласно данным Института прикладной геофизики, магнитное поле Земли сегодня возмущено до уровня G2 из возможных пяти. Этот уровень возмущения может иногда приводить к сбоям в энергосистемах, нарушениям радионавигации и проблемам с высокочастотной радиосвязью.

«Вспышечная солнечная активность низкая. В рентгеновском диапазоне зарегистрированы 11 вспышек класса С. Среди них: вспышка C5.5/SF в группе пятен 3495, время максимума 01:19 по московскому времени. продолжительность 46 минут. В оптическом диапазоне зарегистрированы 6 субвспышек», — говорится на сайте ИПГ.

Отмечается, что магнитное поле будет умеренно возмущенное на протяжении всего дня.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института, сегодня вероятность сильного магнитного шторма составляет 5%, а усиление магнитной бури ожидается ближе к ночи.

Также известно, что в последние семь дней ученые зафиксировали несколько сильных вспышек класса М на Солнце, часть из них привела к выбросу частиц в сторону Земли.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будут ли магнитные бури в начале декабря

Согласно прогнозам сервиса me-calend, в первые три дня декабря, с 1 по 3 число, ожидаются слабые магнитные бури с силой до 2 баллов. Уже 4 декабря предстоит шторм мощностью 3 баллa, который к вечеру начнет усиливаться. 5 декабря на Земле будет зафиксирована сильнейшая за последнее время буря пятибалльной мощности. В этот день зависимым от вспышек на Солнце людям рекомендован отдых, а также необходимо пить больше воды и включить в рацион зеленые овощи. 6 декабря ситуация улучшится и геомагнитные возмущения спадут до отметки в 4 балла.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев в разговоре с NEWS.ru предположил, что в декабре на Земле вновь может быть зафиксирована довольно сильная магнитная буря. По его словам, из-за высокого уровня активности Солнца возникновение на планете магнитных бурь возможно, но заранее такие вещи прогнозировать не стоит.

«Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — резюмировал Богачев.

Влияет ли магнитная буря на здоровье человека

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин заявил, что никакого научного объяснения феномена метеозависимости и влияния магнитных бурь на организм человека не существует.

По его мнению, многие стараются объяснить проблемы со здоровьем и реакции организма различными факторами, в том числе ссылаются на магнитные бури.

«У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет», — заявил Ашихмин.

При этом врач-терапевт Анна Лупач советует людям, у которых ухудшается самочувствие из-за непогоды, следить за своим состоянием и записывать все изменения.

Она отметила, что у метеозависимых людей во время геомагнитных возмущений могут наблюдаться головные боли, повышение давления и шум в ушах.

«Также могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — пояснила терапевт.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 25 ноября: чего ждать до конца месяца

«Черная метель» и ледяной дождь: какая будет погода в Москве 27 и 28 ноября

Россияне начали болеть необычно долгой простудой: что о ней известно