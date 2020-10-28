Не болезнь, а особенность: эксперты рассказали о числе картавых россиян

Ещё античный философ Аристотель говорил: «скажи что-нибудь, я хочу тебя увидеть». Речь — важная часть имиджа человека. Любые её дефекты выливаются в проблемы с коммуникацией. Один из таких недостатков — ротацизм или картавость, встречается у одного из десяти россиян. Плохое произношение звука «Р» с детства грозит проблемами с самооценкой и трудностями при работе по «речевым» профессиям, полагают эксперты. Они рассказали NEWS.ru, почему появляется эта проблема и как её устранить.

В России примерно 10% людей испытывают проблемы с произношением звуков «Р» и «Рь». Эксперты называют этот дефект ротацизмом, который в быту именуют картавостью. Среди всех обладателей этой особенности около 70% мужчин и около 30% — женщин, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru логопед-дефектолог, педагог по технике речи Анна Французова. Причина этого кроется в особенностях мужского и женского организма.

У мужчин сам по себя артикуляционный аппарат слабее. У женщин заложено так, что голос изначально более мощный. Точного объяснения этому нет. Только предположения. Женщина физически слабее. Поэтому в случае опасности она должна громко кричать, чтобы позвать на помощь. Анна Французова логопед-дефектолог, педагог по технике речи логопед-дефектолог, педагог по технике речи

Картавость формируется у человека в раннем детстве. Она возникает из-за ошибок родителей, например если младенцу постоянно дают соску. Если пустышка постоянно находится во рту и язык лежит внизу, то ребёнок привыкает к этому. Тогда как для произнесения звука «Р» нужно, чтобы язык поднялся вверх. Если такого не происходит, появляется дефект речи.

Кроме того, сделать ребёнка картавым может употребление только жидкой пищи до трёхлетнего возраста. Ведь именно усиленное жевание твёрдой еды заставляет язык двигаться. Это помогает наладить хорошую артикуляцию, обращает внимание эксперт.

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По её словам, проблемы с произношением звука «Р» могут появиться из-за некоторых врождённых особенностей речевого аппарата. Так, если уздечка, на которой «лежит» язык, слишком короткая, то он не дотягивается до верхних зубов. Тогда чистый звук «Р» у человека произвести не получается. В этом случае логопеды рекомендуют упражнения по растягиванию уздечки. Также причинами плохого произношения звука могут быть слабость мышц языка, неумение выполнять им произвольные целенаправленные движения, нарушения фонематического слуха. В настоящее время логопеды успешно помогают убрать все эти дефекты с помощью различных методик.

Речь ребёнка формируется не сразу. Но в возрасте пяти лет буква «Р» должна «встать», говорят специалисты. Если этого не случилось, следует обратиться к логопеду: до семи лет дефект легко поправить. Пара занятий решит проблему.

Порой родители пренебрегают тем, что их ребёнок плохо произносит звук. Вырастая, такие люди часто сами обращаются к специалисту, сообщила в беседе с NEWS.ru логопед Елена Боровова. Но во взрослом возрасте исправить этот дефект уже сложно. Даже научившись говорить звук правильно, многие не могут применить это умение на практике: сказывается давняя привычка неверного произношения. Только в случае серьёзной мотивации взрослый может переделать себя и общаться по-новому, резюмирует эксперт.

Ротацизм — это просто особенность речи, которая не влияет на жизненные функции организма, отметили врачи. Речевой дефект может угрожать только самооценке — над картавыми людьми порой насмехаются, особенно в школе. К тому же картавость может «закрыть двери» во многие речевые профессии — журналистику, актёрство, преподавание. Поэтому от неё лучше вовремя избавиться.