Семь раз отмерь: какие процедуры красоты могут быть опасны для пожилых

Учёные говорят, что процесс старения запускается в организме человека уже в 30 лет. А после 50 на лице и теле видны уже явные возрастные изменения. Оставаясь молодыми в душе, многие женщины начинают бороться с внешними признаками старения, прибегая к услугам специалистов. Врачи рассказали NEWS.ru, какие процедуры красоты в старшем возрасте могут быть опасными для здоровья и способны лишь навредить.

Около 30% женщин не умеют ухаживать за кожей лица и шеи правильно, рассказала о своих наблюдениях в беседе с NEWS.ru врач-дерматокосметолог Мария Блинова. Половина из них верно делает только домашний уход, но совсем не пользуется услугами врачей-косметологов. Ещё 15% представительниц прекрасного пола не имеют представления даже о домашнем уходе. Женщины неправильно очищают кожу, не тонизируют её и не увлажняют сывороткой и кремом.

Приходит дама за 50 лет и с гордостью говорит, что доходила до этого возраста, умываясь только хозяйственным мылом. Звучит это печально, потому что ничего хорошего в этом нет. Кожа сухая, обезвоженная, снижена эластичность, много мелких морщин. Мария Блинова врач-дерматокосметолог врач-дерматокосметолог

Значительная часть таких пациенток возрастом 50+ приходят к косметологу с просьбой сделать процедуру радикального омоложения — шлифовку, глубинные пилинги, отметила эксперт. Женщины «спохватываются» и хотят вернуть уходящую красоту. Между тем, если пациентка раньше не посещала процедуры по уходу за кожей, такие манипуляции ей противопоказаны.

В зрелом возрасте кожа начинает меньше вырабатывать собственных резервов, собственного коллагена, фибрина, гиалуроновой кислоты. Связано это с тем, что наступает период менопаузы. Из-за этого уменьшается выработка женского полового гормона эстрогена, который отвечает за выработку этих веществ, — сообщила Блинова.

Такие вещества поступают в кожу извне с помощью различных процедур, например, мезотерапии или биоревитализации. Они имеют накопительный эффект. Лучше начинать такие манипуляции с 25–30 лет, уверена доктор. Если всю жизнь дама не ухаживала за кожей подобным образом, радикальные процедуры в 50 лет «принесут больше вреда, чем пользы». Так, может развиться серьёзная пигментация или останутся заметные шрамы и даже рубцы.

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Чтобы не испортить своё лицо, врачи рекомендуют перед пилингом, шлифовкой или лифтингом проводить подготовительный курс процедур. Он включает в себя увлажнение кожи, насыщение её нужными веществами.

В зрелом возрасте следует быть осторожными с некоторыми процедурами красоты, например, SMAS-лифтингом, сообщила в разговоре с NEWS.ru врач дерматолог, косметолог Виктория Викулова. Так называется методика безоперационной подтяжки лица, которая помогает придать коже свежий и отдохнувший вид без хирургического вмешательства. Если у человека есть нарушения работы сердца, погоня за улучшением внешности может принести проблемы со здоровьем — вплоть до ишемической болезни и инфаркта.

В хороших клиниках перед любой процедурой происходит тщательный осмотр пациента, изучение анамнеза и сбор анализов. Поэтому нужно тщательно выбрать медицинское учреждение, изучив отзывы, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач-косметолог Георгий Можейко. Также эксперт рекомендует пациенткам в зрелом возрасте перед процедурами красоты посетить эндокринолога. Это нужно, чтобы при необходимости скорректировать гормональный фон. От баланса гормонов во многом зависит состояние кожи и здоровье в целом.

В последние годы врачи всё чаще назначают пожилым людям гормонозаместительную терапию. Это лечение, которое направлено на восполнение некоторых гормонов, выработка которых снижается с возрастом. Когда их баланс восстанавливается, у человека улучшается состояние кожных покровов и организма, а признаки климакса у женщин уменьшаются. Не все врачи приветствуют этот метод: по некоторым данным, гормонозаместительная терапия повышает вероятность онкологических заболеваний.