Смертность от онкологии в России занимает второе место. Ежегодно от рака в России умирают 250 тысяч пациентов. Рак легкого занимает лидирующее место по смертности во всём мире. Одной из причин развития рака легких считается курение. У курящих заболевание встречается в семь раз чаще. Рак желудка по количеству летальных исходов стоит в нашей стране на втором месте. Рак ободочной кишки в России находится на третьем месте по смертности от злокачественных опухолей. Каждый год уносит жизни примерно 23 тысяч человек. Онкологические заболевания тяжело лечатся, но при терапии любого заболевания важное место занимает питание. При каком виде рака нельзя молочные продукты? Какой мёд самый полезный? Какие напитки провоцируют рак? Что необходимо есть всем при онкологии? Доктор медицинский наук профессор Алексей Ковальков в подкасте «Надо разобраться» рассказал, как он сам лечится от онкологии, почему он заболел раком и какие продукты при какой онкологии нужно есть! Приятного просмотра!