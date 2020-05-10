Косметолог назвал три способа избавиться от отёков под глазами

https://static.news.ru/photo/e5478608-92f7-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалист по косметологии Григорий Гольдин назвал три способа избавиться от отёков под глазами на дому, если не удаётся попасть на приём к косметологу.

Отёки, потускневший цвет лица, морщины вокруг глаз, покраснения — проблемы с кожей, которые встречаются практически у каждой девушки после 25–30 лет. Обычно подобные признаки — проявления неправильного ухода, образа жизни, — цитирует Гольдина MedikForum.

По мнению косметолога, для процедур в домашних условиях подойдут яичный белок, ромашковый отвар или лёд с огурцом.

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