Главный кардиолог Минздрава России завил о снижении количества смертей от инфарктов и инсультов за первые три месяца этого года. При этом опрощенные NEWS.ru врачи, спрогнозировали, что пандемия COVID-19, напротив, скоро увеличит их число и данные за полугодие будут иными. Вирус губительно влияет не только на дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему организма. Малоподвижный образ жизни россиян на карантине также способствует увеличению числа сердечных патологий.

Представители Минздрава России со ссылкой на Генерального директора Национального исследовательского центра кардиологии, главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова сообщили о значительном снижении смертности от инсультов и инфарктов в начале этого года. Так с января по март 2020 года количество погибших от болезней системы кровообращения снизилось на 6,7%, и составило примерно 216,5 тысяч. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 232 тысячи. Подобная тенденция наблюдалась в 73 регионах страны.

В прошлом году, по сравнению с позапрошлым, число смертей от сердечно-сосудистых патологий также стало меньше на 5,2%. А больничная смертность от инсультов снизилась на 3,1%, сообщил Сергей Бойцов.

Позитивные изменения главный кардиолог связывает с прохождением профосмотров, диспансеризацией, коррекцией выявляемых факторов риска, формированием здорового образа жизни и созданием в регионах центров общественного здоровья.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Данных о заболеваемости сердечными патологиями за апрель и май пока нет. Медики предполагают — они могут оказаться менее радужными. Пандемия коронавируса подпортит статистику Минздрава и увеличит количество больных россиян. Ухудшит ситуацию также отсутствие профилактических осмотров.

Массовые случаи заражения COVID-19 приведут к резкому увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирус даже в лёгкой форме может спровоцировать инфаркт, инсульт или ишемическую болезнь сердца, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил кардиолог, доктор медицинских наук Владимир Хорошёв. Он объяснил — заражение COVID-19 провоцирует васкулит — воспаление стенок сосудов и капилляров. Из-за этого они утолщаются и сужаются, а объем поставляемой крови во все органы сокращается

Естественно сердце начинает страдать, недополучая крови в нужном количестве. Из-за этого может развиться тяжелая патология. Также нормального питания недостаёт мышцам, головному мозгу, центральной нервной системе. Нарушается вся система гомеостаза (постоянства внутренней среды). Это приводит к ухудшению течения многих заболеваний. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Ещё одна причина, почему инфекционный агент негативно влияет на систему кровообращения — заражение коронавирусом провоцирует так называемый «цитокиновый шторм». Это неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению многих тканей организма, в том числе и сердца. Процесс способствует развитию тяжёлых заболеваний.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коронавирус даже способен оказать влияние на сердечно-сосудистую здоровых людей, отметил Владимир Хорошёв. Из-за воспаления сосудов и последующего нарушения кровообращения может развиться патология. Поэтому переболевшим COVID-19 необходимо обследоваться и тщательно следить за состоянием организма.

Не только сам вирус, но и режим самоизоляции может спровоцировать рост числа инфарктов и инсультов у людей в возрасте, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев. Малоподвижный образ жизни и дефицит кислорода губительны для сердца.

Получается палка о двух концах. Мы бережем пожилых людей от вируса, но параллельно калечим их, запирая в четырёх стенах. Отсутствие физической нагрузки детренирует сердечную мышцу и сосудистое русло. Юрий Конев врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ

Если человек мало двигается, его сердце постепенно слабеет и уже не может прокачивать необходимое количество крови. В результате в клетки не поступает достаточно кислорода. Также дефицит физических нагрузок провоцирует ожирение, что губительно для сердца вдвойне. Лишний вес в организме приводит к увеличению объёма крови, из-за чего возрастает нагрузка на него. В течение нескольких лет это вызывает вредные изменения в структуре сердца, которые приводят к сердечной недостаточности. Около половины людей с этим диагнозом умирают в течение следующих пяти лет.