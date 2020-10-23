Коронавирус может приводить к снижению умственных способностей

https://static.news.ru/photo/2dc7adae-152a-11eb-a0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Британские учёные выяснили, что у людей, которые переболели коронавирусом, могут снижаться интеллектуальные способности, а также нарушается работа памяти. При этом уровень ухудшения напрямую связан с тяжестью перенесённого заболевания.

COVID-19 проникает в организм человека через слизистую носа, откуда он может попасть и в мозг человека. Эксперты предполагают, что долгосрочные последствия заражения могут затрагивать мозговые ткани.

Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия. Британцы, которые переболели COVID-19, справлялись с когнитивными тестами значительно хуже, чем их не болевшие сверстники. Причём уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесённой болезни, — говорится в тексте исследования, опубликованном medRxiv.

Учёные провели онлайн-тесты среди 84 тысяч добровольцев, значительная часть которых либо перенесли коронавирус легко, либо лежали в больнице с тяжёлой формой COVID-19. Результаты этого исследования сопоставили с тестом, который проводится среди всех британцев — British Intelligence Test.

Выяснилось, что пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, на 65% уступают в интеллектуальных способностях не болевшим людям. По словам экспертов, эти данные эквивалентны тому, если бы эти больные постарели примерно на 10 лет. Наибольшее влияние болезнь оказала на тесты по решению задач на понимание смысла слов и текстов.

При этом статья учёных ещё не проходила рецензирование экспертов и редакторов научных журналов.

Как писал NEWS.ru, ранее японские учёные выяснили, что у переболевших коронавирусом людей выпадают волосы. Такое последствие перенесённого заболевания наблюдалось у каждого четвёртого пациента.