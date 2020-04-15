В России зарегистрировано более 100 наименований так называемых иммуномодуляторов. Это препараты, которые стимулируют защитные силы организма на борьбу с патогенами. Многие представители фармацевтического бизнеса позиционируют их как средство для лечения и профилактики вирусных заболеваний. NEWS.ru спросил у экспертов, как именно действуют иммуномодуляторы.

Для предотвращения угрозы заражения инфекционными агентами, в том числе и коронавирусом, людям с ослабленным здоровьем необходимо применять так называемые иммуномодуляторы, заявил в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач иммунолог Михаил Костинов. Эксперт отметил, что в отличие от многих своих коллег считает такие лекарства необходимыми некоторым людям в условиях пандемии.

Клетки иммунитета можно и нужно стимулировать. Только идти и покупать лекарство в аптеку наугад ни в коем случае нельзя. Иммуномодуляторы подбираются врачом индивидуально, в зависимости от текущих заболеваний. Препарат, подобранный неправильно, способен нанести вред организму. Михаил Костинов заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова

Лекарства, улучшающие работу защитных сил организма необходимо принимать людям со сниженным иммунитетом и различными заболеваниями. Таких, по словам медика, в общей популяции около 5%. Они имеют слабое здоровье с рождения, как и их родители.

У одного человека априори иммунитет слабее, чем у другого. Этот показатель передаётся по материнской линии. Если мама больная, то ребёнок будет таким же. Закон природы: что сеешь, то и получаешь. Такой человек постоянно и уже в юном возрасте имеет группу хронических заболеваний, — сообщил Костинов.

Особенность COVID-19 — это замедленная реакция на него иммунной системы человека, рассказал Костинов. Он имеет специальные рецепторы, которые блокируют интерфероны (белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса). Поэтому тяжёлое течение заболевания у многих обусловлено тем, что инфекционный агент попадает в организм и некоторое время бесконтрольно размножается. Иммунитет обнаруживает «врага» только спустя четыре дня и начинает активно атаковать. За это время вирус может нанести серьёзный урон ослабленному организму, например, вызвать пневмонию. Именно поэтому нездоровым людям обязательно необходимо принимать препараты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слабый иммунитет может быть и приобретённым явлением. Это так называемые вторичные иммунодефициты, которые возникают под влиянием негативных факторов — стресса, токсического воздействия, неправильного питания, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Козлов. В таких случаях, по словам специалиста, также необходимо назначение иммуномодуляторов. Понять, что у человека сниженный иммунитет, достаточно просто, полагает эксперт.

Здоровые люди болеют простудой 7-10 дней и выздоравливают. У человека с иммунодефицитом симптомы могут длиться неделями. Также постоянно возникают бактериальные осложнения. Эти люди нуждаются в корректировке иммунитета. Иван Козлов врач-иммунолог и заведующий кафедрой фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова врач-иммунолог и заведующий кафедрой фармакологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Главное заблуждение — необходимость приёма этих препаратов пациентами с нормальным иммунитетом во время простудных заболеваний, резюмирует врач. Такую схему лечения уверенно «продавливают» представители фармбизнеса. По словам Козлова, для здоровых людей данные лекарства бесполезны. Ускорить выздоровление от ОРВИ они не могут. Потому что иммуномодуляторы лишь поднимают иммунитет до физиологической нормы, но не дарят ему суперсилу. Также они абсолютно бесполезны для профилактики заболеваний у людей без иммунодефицита.