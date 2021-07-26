Кардиолог рассказал, как с помощью питания избежать инфаркта

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Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев рассказал «Народным Новостям», как составить рацион питания, чтобы избежать инфаркта.

По словам специалиста, больше всего инфаркту миокарда подвержены люди старше пятидесяти лет. Чтобы уменьшить риск возникновения заболевания, Хорошев советует включать в ежедневный рацион питания как можно больше овощей и листовой зелени.

В частности, по мнению кардиолога, все виды капусты уменьшают вероятность скорости течения атеросклероза.

Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, чёрная смородина, клубника, — сказал он.

Хорошев также рекомендует россиянам для профилактики инфаркта употреблять больше лука и чеснока.

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках инфаркта.