В 75-м павильоне ВДНХ идёт строительство временного стационара для больных коронавирусом. Он будет готов принять первых пациентов 15 мая.

С помощью специальных шлюзов корпус будет разделён на «чистую» и «грязную» зоны. В павильоне планируется установить системы кондиционирования и вентиляции. В здании разместят 1779 больничных коек. Каждая будет оборудована системой...