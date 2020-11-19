Невыгодный бизнес: почему в России некому чинить инвалидные коляски

По данным Министерства труда и социальной защиты, в России живёт более 300 тысяч инвалидов-колясочников. Они имеют право на бесплатное получение индивидуального средства реабилитации (если проще, инвалидной коляски) раз в 4–6 лет. Суровые российские реалии существенно сокращают время эксплуатации. Починить инвалидную коляску, как правило, — серьёзная проблема, нужные детали приходится ждать месяцами, а в некоторых регионах попросту нет соответствующих ремонтных мастерских. NEWS.ru разбирался, как устроен сервис по ремонту изделий для инвалидов в России.

Средний срок ожидания ремонта механической инвалидной коляски в России составляет три месяца, сообщила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Это, по мнению депутата, существенно сокращает активность человека — он не может работать, заниматься спортом, да и просто передвигаться по квартире.

Ко мне часто обращаются с этой проблемой. Ремонт как отечественных, так и импортных средств реабилитации вызывает сложности. Подобный сервис во многих городах отсутствует или мастерских оказывается недостаточно. Светлана Журова депутат Госдумы депутат Госдумы

Ремонтные мастерские для колясок обычно не существуют сами по себе, а работают при заводе-изготовителе, которых в стране очень мало. Мешает и кадровая проблема — никто не готовит таких мастеров в профессиональных училищах, какие-либо курсы тоже отсутствуют.

Должна появиться заинтересованность компаний-производителей в создании большего числа таких организаций. Тогда услуги сервиса станут более доступными, — сообщила Журова.

Ремонт импортной инвалидной коляски затягивается из-за необходимости заказывать комплектующие из-за рубежа, сообщил в беседе с NEWS.ru инвалид-колясочник Александр Кусакин. Иногда ожидание нужной детали составляет несколько месяцев, отметил собеседник. Отечественные же инвалидные коляски, по мнению Кусакина, пока не выдерживают конкуренции с импортными — они более громоздкие, менее удобные и надёжные.

NEWS.ru

С помощью создания мастерских по ремонту средств реабилитации можно не только облегчить жизнь инвалидам-колясочникам, но и решить проблему их трудоустройства. Сложно найти более заинтересованных и квалифицированных мастеров инвалидных колясок, чем люди, которые сами пользуются этими изделиями, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru зампредседателя правления Региональной общественной организации инвалидов САМИ Алексей Слепцов. Подобные предприятия должно создавать государство при участии некоммерческих организаций. Эксперт отметил, что в Подмосковье уже есть несколько эффективно работающих мастерских такого типа. Этот опыт необходимо распространить на другие регионы.

Часто коляски, которые выходят из строя, уже не подлежат ремонту. Возникает необходимость в новом средстве реабилитации. На этом этапе у инвалидов также возникают проблемы, сообщил Слепцов. По его словам, распределяются коляски представителями социальных служб крайне неравномерно. Одним инвалидам их выдают слишком часто — многие шутят, что изделия им уже некуда ставить. Другим задерживают передачу средства передвижения на долгие годы. Часто это зависит от личного отношения соцработников к инвалиду.