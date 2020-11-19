Невыгодный бизнес: почему в России некому чинить инвалидные коляски

По данным Министерства труда и социальной защиты, в России живёт более 300 тысяч инвалидов-колясочников. Они имеют право на бесплатное получение индивидуального средства реабилитации (если проще, инвалидной коляски) раз в 4–6 лет. Суровые российские реалии существенно сокращают время эксплуатации. Починить инвалидную коляску, как правило, — серьёзная проблема, нужные детали приходится ждать месяцами, а в некоторых регионах попросту нет соответствующих ремонтных мастерских. NEWS.ru разбирался, как устроен сервис по ремонту изделий для инвалидов в России.
Средний срок ожидания ремонта механической инвалидной коляски в России составляет три месяца, сообщила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Это, по мнению депутата, существенно сокращает активность человека — он не может работать, заниматься спортом, да и просто передвигаться по квартире.
Ко мне часто обращаются с этой проблемой. Ремонт как отечественных, так и импортных средств реабилитации вызывает сложности. Подобный сервис во многих городах отсутствует или мастерских оказывается недостаточно.
Ремонтные мастерские для колясок обычно не существуют сами по себе, а работают при заводе-изготовителе, которых в стране очень мало. Мешает и кадровая проблема — никто не готовит таких мастеров в профессиональных училищах, какие-либо курсы тоже отсутствуют.
Должна появиться заинтересованность компаний-производителей в создании большего числа таких организаций. Тогда услуги сервиса станут более доступными, — сообщила Журова.
Ремонт импортной инвалидной коляски затягивается из-за необходимости заказывать комплектующие из-за рубежа, сообщил в беседе с NEWS.ru инвалид-колясочник Александр Кусакин. Иногда ожидание нужной детали составляет несколько месяцев, отметил собеседник. Отечественные же инвалидные коляски, по мнению Кусакина, пока не выдерживают конкуренции с импортными — они более громоздкие, менее удобные и надёжные.
С помощью создания мастерских по ремонту средств реабилитации можно не только облегчить жизнь инвалидам-колясочникам, но и решить проблему их трудоустройства. Сложно найти более заинтересованных и квалифицированных мастеров инвалидных колясок, чем люди, которые сами пользуются этими изделиями, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru зампредседателя правления Региональной общественной организации инвалидов САМИ Алексей Слепцов. Подобные предприятия должно создавать государство при участии некоммерческих организаций. Эксперт отметил, что в Подмосковье уже есть несколько эффективно работающих мастерских такого типа. Этот опыт необходимо распространить на другие регионы.
Часто коляски, которые выходят из строя, уже не подлежат ремонту. Возникает необходимость в новом средстве реабилитации. На этом этапе у инвалидов также возникают проблемы, сообщил Слепцов. По его словам, распределяются коляски представителями социальных служб крайне неравномерно. Одним инвалидам их выдают слишком часто — многие шутят, что изделия им уже некуда ставить. Другим задерживают передачу средства передвижения на долгие годы. Часто это зависит от личного отношения соцработников к инвалиду.