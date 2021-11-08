Иммунолог раскритиковала методы лечения COVID-19 российскими врачами
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:18, 08 ноября 2021
Фото: pexels.com
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Неправильный подход к лечению коронавируса в России — одна из причин самого высокого уровня смертности среди стран Европы. Врачи назначают без нужды антибиотики и гормоны, рекомендуют бесполезные противовирусные средства. Об этом сообщила учёный-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц, передаёт NVL.
Иммунолог дала рекомендации назначать биологическую терапию только при объективных показаниях и вовремя переводить больных на ИВЛ. Тяжёлые случаи, по её словам, нужно лечить в больнице, а при лёгком течении болезни не нагружать пациентов лишней терапией. При этом высокая температура в течение трёх дней ещё не повод для госпитализации.
Карташева-Эмберц также негативно оценила безответственность граждан в ситуации пандемии.
Это странный феномен, когда люди тонут, им бросают спасательный круг, присылают лодки... А люди продолжают бултыхаться в воде и только орут: «Вы хотите убить нас лодками! Вы хотите задушить нас спасательным жилетом и кругом! Мы к вам в лодку из воды не сядем! Лучше тут будем ждать и тонуть!» — высказалась она в Instagram.
Иммунолог добавила, что сами врачи распространяют байки и антинаучную информацию о коронавирусе.
Ранее группа учёных доказала, что коронавирус поражает мозг человека. В результате у переболевших появляются проблемы с памятью, нарушения координации тела и ощущение «тумана в голове».