Иммунолог раскритиковала методы лечения COVID-19 российскими врачами

Неправильный подход к лечению коронавируса в России — одна из причин самого высокого уровня смертности среди стран Европы. Врачи назначают без нужды антибиотики и гормоны, рекомендуют бесполезные противовирусные средства. Об этом сообщила учёный-иммунолог Дарья Карташева-Эмберц, передаёт NVL.

Иммунолог дала рекомендации назначать биологическую терапию только при объективных показаниях и вовремя переводить больных на ИВЛ. Тяжёлые случаи, по её словам, нужно лечить в больнице, а при лёгком течении болезни не нагружать пациентов лишней терапией. При этом высокая температура в течение трёх дней ещё не повод для госпитализации.

Карташева-Эмберц также негативно оценила безответственность граждан в ситуации пандемии.

Это странный феномен, когда люди тонут, им бросают спасательный круг, присылают лодки... А люди продолжают бултыхаться в воде и только орут: «Вы хотите убить нас лодками! Вы хотите задушить нас спасательным жилетом и кругом! Мы к вам в лодку из воды не сядем! Лучше тут будем ждать и тонуть!» — высказалась она в Instagram.

Иммунолог добавила, что сами врачи распространяют байки и антинаучную информацию о коронавирусе.

Ранее группа учёных доказала, что коронавирус поражает мозг человека. В результате у переболевших появляются проблемы с памятью, нарушения координации тела и ощущение «тумана в голове».