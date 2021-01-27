Иммунолог назвал серьёзную ошибку переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dbc82946-6067-11eb-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Илья Кукин рассказал, какую «глубочайшую» ошибку совершают люди, которые перенесли коронавирус.

По его словам, переболевшие часто прикладывают максимум усилий, чтобы продемонстрировать результаты, которые у них были до заражения. Однако высокие нагрузки могут привести к тяжёлому постковидному состоянию или повторному заболеванию.

Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет ещё слаб, ваш организм ещё не в состоянии принимать такие нагрузки. <...> Это одна из глубочайших ошибок, — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что во время COVID-19 здоровые клетки затрачивают больше энергии, поэтому организму важно дать восстановиться и выходить на пик физической активности постепенно, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Георгий Сапронов заявил, что регулярная чистка зубов является хорошим методом профилактики коронавируса. Обработка полости рта не в состоянии убить вирус, который уже попал в дыхательные пути, но станет неплохим дополнением к уже имеющимся мерам предупреждения заболевания.