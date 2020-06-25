Голикова: за переболевшими COVID-19 необходимо установить наблюдение

https://static.news.ru/photo/10333718-b792-11ea-8f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Из-за того, что течение коронавируса до конца не изучено, пока не известно, как он отразится на переболевших. Поэтому за ними нужно длительное диспансерное наблюдение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что коронавирусная инфекция поражает различные системы организма человека и именно поэтому необходимо обеспечить «длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами» и установить периодичность медобследований в зависимости от возраста.

Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме, — сказала она на заседании коллегии Минздрава.

По словам вице-премьера, внимание нужно уделить и уже очевидным рискам, о которых говорят не только западные коллеги, но и те, с которыми сталкиваются наши врачи.

Речь идёт, продолжила Голикова, об обострении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, формировании заболеваний лёгких, развитии острых заболеваний сердечно-сосудистой системы аутоимунного характера, миокардите, синдроме Кавасаки, развитии осложнений после проведения хирургических вмешательств, заболеваниях нервно-психической сферы, сахарного диабета и других болезней, на которые повлиял коронавирус.

На 26 июня в России 620794 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 6800. Выздоровели 384152 человек, из них 8988 пациентов – за истёкшие 24 часа. Летальным исходом коронавирус закончился для 3694 пациентов, 25 из них умерли за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова рассказала, что за прошедшие 24 часа на территории России выявили 6800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель стал минимальным с 29 апреля, когда в последний раз медицинские специалисты фиксировали менее семи тысяч новых заболевших.