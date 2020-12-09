Глава центра Гамалеи: COVID-19 не может приобрести устойчивость к антителам

https://static.news.ru/photo/f9ccc09c-3a0a-11eb-acf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Коронавирус не способен приобрести устойчивость к антителам. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул , что это происходит не потому, что COVID-19 «не хочет или не умеет этого делать», а благодаря «разнообразности» иммунной системы человека.

Может ли коронавирус устойчивость приобрести к антителам - очень хороший вопрос. Отвечаю на него: не может, — заявил Гинцбург.

По его словам, иммунная система человека гораздо разнообразнее тех мутаций, которые могут возникнуть в вирусе.

8 декабря глава Центра имени Гамалеи в ходе встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и председателем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что, по его мнению, уничтожить COVID-19 невозможно, зато благодаря вакцинации есть возможность со временем сделать ситуацию с коронавирусом управляемой. По его словам, на сегодняшний день это основная задача.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с января 2021 года Россия начнёт ежемесячно выпускать не менее шести миллионов доз вакцины от коронавируса.