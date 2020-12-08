Глава центра Гамалеи рассказал о планах по выпуску вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/75b21e86-3971-11eb-8d57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с января 2021 года Россия начнёт ежемесячно выпускать не менее шести миллионов доз вакцины от коронавируса.

Об этом он рассказал во время встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

С января месяца Российская Федерация будет выпускать в месяц не менее шести миллионов доз вакцины, это минимальное количество, а может быть и больше, — сказал Гинцбург.

По его словам, утверждать это позволяет то, что технология производства вакцины уже перенесена на четыре площадки, которые можно назвать «российской "бигфармой"».

В ходе этой встречи с Медведчуком Гинцбург заявил, что основная задача сейчас сделать коронавирус вакциноуправляемым. По его словам, есть все предпосылки решить к ноябрю 2021 года одну из основных задач, связанных с защитой населения от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что коллеги из других стран, в частности из ЕС, всё больше интересуются вакциной «Спутник V».