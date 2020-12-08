Гинцбург спрогнозировал развитие пандемии в следующем году

https://static.news.ru/photo/1b5da648-3963-11eb-9a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что уничтожить новый коронавирус невозможно, зато благодаря вакцинации есть все предпосылки к ноябрю следующего года сделать ситуацию с COVID-19 в России управляемой.

Полностью уничтожить этот возбудитель принципиально невозможно, потому что эта инфекция передаётся не только от человека к человеку, но и живёт во многих как диких, так и домашних животных, — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и председателем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком глава центра, создавшего вакцину «Спутник V», заявил, что основная задача сейчас сделать коронавирус вакциноуправляемым.

У нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой населения. То есть порядка 70% населения РФ должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V». После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем, — подчеркнул директор центра.

Как писал NEWS.ru, новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцины. По словам Гинцбурга, мутаций в S-белке было много, но ни одна из них не закрепилась, кроме исходной. Поэтому изучение новой мутации имеет чисто научный интерес, поскольку на практике она не влияет ни на вакцину, ни на способы лечения от вируса.

Ранее ведущий центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, то вакцину от COVID-19 можно доработать. При этом масштабной модификации препарата не потребуется. Он отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком.