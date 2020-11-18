Гинцбург рассказал о влиянии мутации коронавируса на вакцину

Новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцины. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, мутаций в S-белке было много, но ни одна из них не закрепилась, кроме исходной. Поэтому изучение новой мутации имеет чисто научный интерес, поскольку на практике она не влияет ни на вакцину, ни на способы лечения от вируса.

Пока что никаких данных про это не существует, — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

Накануне ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, то вакцину от COVID-19 можно доработать. При этом масштабной модификации препарата не потребуется.

Он отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком. По словам специалиста, в центре Гамалеи пока не сталкивались с разновидностью SARS-CoV-2 с изменённым S-белком, писал NEWS.ru.

Некоторое время назад глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала об изменённом коронавирусе, который наблюдается в Сибири. Глава ведомства заверила, что существующие мутации почти не влияют на возбудитель.