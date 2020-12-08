За рубежом всё больше интересуются вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a11dd612-395f-11eb-a911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что коллеги из других стран, в частности из ЕС, всё больше интересуются вакциной «Спутник V».

Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности из ЕС, где предусматривается возможность для государства — члена ЕС одобрить применение вакцины «Спутник V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры, — цитирует его РИА Новости.

При этом Дмитриев добавил, что возможно производство вакцины на территории государства — члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. По словам главы РФПИ, партнёрство по вакцинам — единственный успешный путь для преодоления пандемии.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru писал, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь РФПИ ведёт работу с регуляторами 40 стран, чтобы пройти там процедуру регистрации.