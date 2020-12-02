РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» регуляторам 40 стран

https://static.news.ru/photo/068fd204-34b8-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ответственный за распространение вакцины «Спутник V» за рубежом, подал заявки на одобрение препарата в 40 странах. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что государствам важно иметь у себя портфель различных вакцин.

Мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений, — цитирует РИА Новости выступление Дмитриева на презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.