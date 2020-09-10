«Ещё 200 вирусов наслаиваются»: врач объяснил вспышку COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/778e50dc-f379-11ea-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспышка COVID-19 в 11 российских регионах объясняется сезонным характером и циркуляцией ещё около 200 разновидностей вирусов, вызывающих ОРВИ. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

По словам эксперта, пока рано говорить о второй волне коронавируса в России, так как первая ещё не закончилась. Он пояснил, что в данное время инфекция распространяется из Москвы на Дальний Восток.

В РФ, учитывая громадную территорию, шло распределение с запада на восток. Губернаторам дали право самим определять степень необходимых ограничений. Они старались сохранить в регионе экономический статус и в то же время получить защиту. Каждый из них делал это по-своему. Сейчас смещение эпидемии идёт на восток. Разный уровень медицинской помощи, разные традиции, действия губернаторов — всё это влияет на степень заражаемости коронавирусом, — рассказал НСН Ершов.

В настоящее время в России отмечается рост инфицирования COVID-19. За сутки, по данным на 10 сентября, в стране выявили 5363 новых случая коронавируса, что является максимумом с 3 августа, когда за 24 часа было выявлено 5394 заразившихся. Такой подъём эпидемиолог связал с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

Этот небольшой подъём связан с сезонными простудами. Уже охлаждение начинается. Наслаиваются ещё 200 вирусов, которые вызывают ОРВИ. Они не то что помогают коронавирусу, а вступают с ним в союз, — подчеркнул врач.

Он посоветовал россиянам соблюдать масочный режим и другие меры индивидуальной защиты.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что всплески коронавирусной инфекции зафиксированы в 11 регионах РФ. По его словам, речь идёт не о второй волне, а о первой.

За последние сутки, по данным на 10 сентября, российские медики выявили 5363 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, среди них 1302 человека не имеют клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии было зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. К настоящему времени заражёнными остаются 165 734 человека. За минувшие 24 часа в России от вируса скончались 128 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 263. Выздоровели 5915 пациентов. Всего поправились 862 373 человека, писал NEWS.ru.