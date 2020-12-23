Эпидемиолог назвала самые «заразные» новогодние подарки

https://static.news.ru/photo/add66548-44d8-11eb-b0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Многие новогодние игрушки, сувениры и подарки могут стать переносчиками коронавируса. Врачи назвали самые опасные из них.

Так, на бумажных поверхностях коронавирус живёт до суток, а на изделиях из пластика и металла — до трёх дней, рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Таким образом, многие передаваемые из рук в руки в преддверии Нового года презенты и сувениры могут стать источником дополнительного риска заражения коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках, — отметила специалист.

Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует дезинфицировать полученные подарки, придя домой.

Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой, — резюмировал иммунолог.

Как писал NEWS.ru, треть россиян не собирается покупать подарки к Новому году, почти четверть планирует ограничиться небольшими сувенирами. При этом 30% заранее подготовились и откладывали деньги на подарки к празднику в течение года.