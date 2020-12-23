Треть россиян не планирует тратить деньги на новогодние подарки

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Треть россиян не собирается покупать подарки к Новому году, почти четверть планирует ограничиться небольшими сувенирами, следует из результатов опроса.

Так, 31% респондентов не будут покупать презенты вовсе, 25% намерены дарить недорогие безделушки. 12% определятся с подарками в зависимости от размеров скидок и кешбэка на них, ещё 6% хотят купить подарки по сниженным ценам уже после Нового года и вручить их при случае, передаёт ТАСС.

При этом 30% заранее подготовились и откладывали деньги на подарки к празднику в течение года.

Основной статьёй расхода в праздники для 40% опрошенных станут продукты к новогоднему столу, 37% — подарки, 12% — путешествия. Также россияне намерены в каникулы тратить деньги на развлечения и наряды.

Абсолютное большинство респондентов встретят праздник дома, (67%), 12% планирует выехать за рубеж.

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