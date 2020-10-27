Эпидемиолог допустила «передышку» в ситуации с COVID зимой

https://static.news.ru/photo/3571540c-1826-11eb-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ожидает стабилизацию ситуации с коронавирусом в ноябре и даже возможную «передышку» в последующие месяцы.

Однако она отмечает, что это произойдёт лишь в том случае, если существующие ограничения сохранятся, а граждане будут тщательно соблюдать рекомендации по противодействию распространению инфекции.

Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая «передышка». Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введённые ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности, — рассказала она в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что зимняя погода также может повлиять на распространение коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Роспотребнадзор предписал всем жителям России в обязательном порядке носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00.