Эпидемиолог: богатые страны виноваты в мутации COVID-19 из-за вакцин

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «360» заявил, что если богатые страны не привьют жителей бедных государств, то мир ожидает «резервуар мутаций».

Намного логичнее привить людей, не имеющих иммунитета, не болевших и не вакцинированных. Чтобы как можно быстрее создать иммунную прослойку, чем бросить все силы на ревакцинацию людей, у которых имеются одна или две прививки, — заявил эпидемиолог.

Он также отметил, что нет данных о сроках сохранения антител после прививки от коронавируса. При этом не изучен и вопрос силы клеточного иммунитета после перенесённого коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в нынешнем году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем годом ранее. По словам медика, осенью 2020 года в России реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочным эффектом мер против распространения коронавируса. В нынешнем сезоне гриппа и ОРВИ будет больше, хотя показатели всё равно окажутся ниже, чем в обычные сезоны.