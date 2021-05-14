Эндокринолог рассказала об угрожающем инвалидностью заболевании

https://static.news.ru/photo/921b48ae-b644-11eb-9b75-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Совокупность нарушений в организме, называемая метаболическим синдромом, может стать причиной инвалидности, если человек вовремя не обратится за медицинской помощью. Об этом угрожающем заболевании рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она опубликовала в своём Instagram пост на эту тему.

Она пояснила, что метаболический синдром включает в себя висцеральное ожирение (накопление жировых отложений в области живота), нарушения жирового и углеводного обмена, свёртываемости крови, а также повышение артериального давления.

Диагноз «метаболический синдром» ставится при наличии у человека на фоне ожирения хотя бы двух из указанных признаков.

Надо сказать, что любой из этих симптомов в запущенном состоянии может довести человека до инвалидности, а в комплексе такая вероятность увеличивается на порядок и становится практически неизбежной, — написала врач.

Для профилактики негативных последствий Павлова порекомендовала снижать количество жировой ткани в организме и принимать специальные лекарства, чтобы купировать симптомы метаболического синдрома.

После сброса лишнего жира состояние пациента очень сильно улучшится, и велика вероятность, что часть препаратов можно будет отменить, — добавила она.

Ранее Павлова рассказала, что для избавления от белого жира необходимо накапливать бурый. В последнем содержится большое количество митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты. Белый же является «фабрикой» по производству веществ, провоцирующих воспаление. Накоплению бурого жира способствуют закаливание, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.