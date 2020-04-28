Эксперты рассказали, когда в РФ закончатся испытания препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2fc80c8-8982-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клинические испытания лекарства от коронавирусной инфекции могут занять несколько месяцев. Такого мнения придерживается директор по развитию «Аналитической компании RNC Pharma» Николай Беспалов.

Если говорить о коронавирусе, то здесь относительно небольшим временем может ограничиться период клинических исследований — порядка нескольких месяцев, — заявил Беспалов в эфире радио Sputnik.

Доктор биологических наук, заведующая лабораторией фармакологических исследований НИОХ РАН Татьяна Толстикова рассказала, что на клинические испытания обычно уходит от двух до трёх лет. Сначала препарат тестируют на здоровых добровольцах. Только потом его начинают проверять на заболевших.

Возможно, что сейчас клинические испытания будут ускорять, поскольку заболевших много. Самое скорое — это полтора года, — отметила Толстикова.

NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.