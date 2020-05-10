Ефремов пожаловался на невозможность выпить в самоизоляции

Российский актёр Михаил Ефремов заявил, что режим самоизоляции лишил его возможности нормально выпить — бары закрыты, а перед домашними неудобно.
Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за всё, — цитирует актёра StarHit.
В издании отметили, что Ефремов в интервью Юрию Дудю опроверг наличие проблем с алкоголем, назвав себя «жизнерадостным пьяницей», слухи о загулах которого преувеличены.
Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.