Ефремов пожаловался на невозможность выпить в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/7d8ab3da-07f8-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский актёр Михаил Ефремов заявил, что режим самоизоляции лишил его возможности нормально выпить — бары закрыты, а перед домашними неудобно.

Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за всё, — цитирует актёра StarHit.

В издании отметили, что Ефремов в интервью Юрию Дудю опроверг наличие проблем с алкоголем, назвав себя «жизнерадостным пьяницей», слухи о загулах которого преувеличены.

Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.