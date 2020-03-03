https://static.news.ru/photo/a46c4b56-5d72-11ea-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму новый законопроект. Согласно документу, Правительство сможет самостоятельно устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.

По словам политиков, это позволит предотвратить рост стоимости медикаментов.

Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя, — заявил руководитель фракции Сергей Неверов.

Отмечается, что ограничения со стороны Правительства будут действовать на протяжении 90 дней. Также депутаты рассматривают идею запрета медицинских изделий, которые превышают утверждённые предельно допустимые розничные цены.

Все помнят ситуацию с резким необоснованным скачком цен на медицинские маски в начале года. Президент поручил предпринять меры, которые впредь не допустили бы такой ситуации, — добавил политик.

NEWS.ru писал ранее, что Правительство планирует разрешить экстренный выпуск лекарств без патентов. Соответствующий документ уже направлен в Госдуму.