https://static.news.ru/photo/1abffae8-5d49-11ea-966f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России разработало новый законопроект. Он позволит российским производителям выпускать лекарства без согласия обладателей патентов в случае экстренной ситуации. Документ уже направлен в Госдуму.

Используя статью 31 bis соглашения, РФ может организовать производство лекарственных препаратов для поставки в иностранные государства по доступной цене в целях борьбы с эпидемиями, — отмечается в законопроекте.

На сегодняшний день Россия может использовать изобретения или полезные модели без согласия патентообладателя только в интересах обороны и безопасности страны. После принятия нового законопроекта в государстве разрешат выпуск лекарственных препаратов, а патентообладателям будут выплачивать соразмерную компенсацию. Закон вступит в силу через 10 после утверждения.

NEWS.ru писал ранее, что КНР подала патент на существующее три года лекарство от коронавируса.