https://static.news.ru/photo/bc9efbda-48ee-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Институт вирусологии города Ухань подал заявку на патент на американских препарат, который должен помочь в борьбе против нового коронавируса.

Средство «Ремдесивер» было разработано в 2016 году в американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Китайские учёные уже изучили средство в лабораторных условиях. Они выяснили, что этот препарат и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами, сообщила газета South China Morning Post.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские учёные недавно выделили отдельные штаммы вируса, поэтому они не переданы российским специалистам. Он подчеркнул, что связь между профильными ведомствами России и Китая поддерживается по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от восьми до десяти месяцев.