Доктор Мясников высмеял меры по борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7de7971c-dfd4-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников высмеял меры, которые вводятся в странах для сдерживания распространения коронавируса.

Примером бесполезных мер врач назвал двухнедельный карантин для прибывших, наличие отрицательного теста на COVID-19 для полёта, заполнение анкет и введение QR-кодов. Всё это, по его словам, не поможет снизить уровень инфицирования даже на 0,00001%.

Мясников подчеркнул, что то, что могло принести пользу на ранних этапах распространения инфекции, сегодня выглядит наивным. По мнению эксперта, это имеет мало практической пользы, так как полёты, хоть и с такими вот «ритуальными действиями», практически полностью возобновлены.

В качестве аналогии полётов с множеством людей на борту он рассказал о банке из-под варенья, на которую налетели мухи.

Пассажиры лайнеров, как те мухи в банке из-под варенья, хоть и с анкетами и анализами, но совершенно не защищены от вируса. Это демонстрация активности санитарных врачей, — сообщил доктор в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников уверен, что второй волны коронавирусной инфекции не будет. Но при этом COVID-19 никуда не исчезнет. По его словам, для прекращения роста тяжёлых случаев заболевания необходимо не менее 60–70% заболевших. Например, в Москве или Нью-Йорке выраженных вспышек уже не будет, так как в этих городах многие уже переболели.