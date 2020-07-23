Доктор Мясников рассказал, как быстро уснуть

https://static.news.ru/photo/4d715aa8-cd57-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ, как справиться с бессонницей и быстро уснуть.

Людям, которые испытывают проблемы с засыпанием, врач посоветовал съесть конфету. Он уточнил, что совершенно неважно, какую человек выберет конфету, для борьбы с бессонницей подойдёт любая.

Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую! Часто помогает даже тем, кто не любит сладкое! — сообщил Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Мясников рассказал о пользе натурального кофе. Он сообщил, что этот напиток помогает при ряде заболеваний. Например, кофе полезно пить при гепатите, так как напиток может предотвратить переход гепатита в цирроз печени и даже в онкологическое заболевание. Он отметил, что этот напиток будет также полезен людям с повышенным давлением. Кроме того, кофе способен снизить риск аритмии, инфаркта и даже повторного инфаркта.