Доктор Мясников раскрыл три секрета женского здоровья

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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал три способа сохранить женское здоровье и немало на этом сэкономить.

По словам доктора, россиянкам следует отказаться от лечения несуществующих болезней. Одним из таких является эрозия шейки матки. Как заявил Мясников, её не надо считать заболеванием, так как это вариант нормы, не вызывающий симптомов и не требующий лечения. Он просит не слушать врачей, которые каждой женщине рекомендуют прижигать эрозию.

Вам за пять тысяч выжгут что угодно. Не ходите, не выжигайте — глупости это. Вот пять тысяч я вам уже сэкономил, — отмечает доктор.

Кроме того, доктор добавил, что уреаплазма также является частью нормальной влагалищной флоры у женщин и лечить её нужно только в том случае, если при этом присутствуют симптомы, такие как уретрит у мужчин.

Мясников также заявил, что не является заболеванием и кандидоз.

Лечить это явление нужно только в том случае, если оно сопровождается зудом, выделениями, покраснением и болью, — рассказал он.

По словам Мясникова, отказ россиянок от лечения этих выдуманных болезней сэкономит им порядка 20 тысяч рублей, пишет издание «Слово и дело».

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирус является «обычным ОРЗ» и как все подобные болезни проходит сам. Он опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что в выходные отдыхал на рыбалке с коллегами, которые по телефону консультировали своих пациентов. При этом они давали одни и те же рекомендации — не снижать температуру, если она менее 38 градусов, не принимать антибиотики и тому подобное.

Врач призвал подписчиков «набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаваться панике». Мясников добавил, что оставшиеся 10% могут быть вирусной ковидной пневмонией. Он назвал это «другой историей», но также порекомендовал ждать, пока болезнь пройдёт сама, писал NEWS.ru.