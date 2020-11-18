Доктор Мясников назвал COVID-19 «обычным ОРЗ»

https://static.news.ru/photo/de31e28c-299c-11eb-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус является «обычным ОРЗ» и как все подобные болезни проходит сам.

Он опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что в выходные отдыхал на рыбалке с коллегами, которые по телефону консультировали своих пациентов. При этом они давали одни и те же рекомендации — не снижать температуру, если она менее 38 градусов, не принимать антибиотики и тому подобное.

КОВИД в 90% — обычное ОРЗ. И, как и все ОРЗ, является болезнью, которая проходит сама. Повторяю, САМА! — написал доктор.

Он призвал подписчиков «набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаваться панике».

Мясников добавил, что оставшиеся 10% могут быть вирусной ковидной пневмонией. Он назвал это «другой историей», но также порекомендовал ждать, пока болезнь пройдёт сама.

Мясников также призвал не заниматься самолечением. В частности, не назначать самим себе инъекции кроверазжижающего препарата «Клексана». Он подчеркнул, что при ОРЗ это лекарство бесполезно и может нанести вред здоровью.

Пользователи отреагировали на слова доктора с недоверием и недоумением, а некоторые и вовсе расценили как шутку. Они задались вопросом о том, почему весь мир паникует и вводятся различные ограничительные меры, если всё не так страшно. Некоторые рассказали, что изменили своё отношение к коронавирусу после того, как им переболели родственники и знакомые.

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников раскритиковал статистику по коронавирусу. По его словам, она не несёт никакой информативной нагрузки, а лишь запугивает обывателей. Он также добавил, что в глобальном плане пандемии бояться не стоит и вечно она длиться не будет.