Доктор Комаровский назвал причины инсульта в молодом возрасте

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие факторы увеличивают риск раннего инсульта. О них он рассказал в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина». По его словам, предотвратить риски можно с помощью вовремя сданных анализов и проведённого обследования.

Как отмечает Комаровский, в число факторов, увеличивающих риск болезни, входит курение, чрезмерное употребление алкоголя, лишний вес, а также снижение физической активности. Всё это может служить причиной инсульта в молодом возрасте.

В связи с этим врач призвал отказаться от вредных привычек и скорректировать образ совей жизни. При этом он также подчеркнул необходимость контроля артериального давления и уровня сахара в крови. Более того, медик посоветовал следить за уровнем жидкости в организме.

Если вы находитесь в жарком климате, отдыхаете, если вы потеете, то надо получать достаточное количество жидкости, – сказал Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, защищает ли от гриппа вакцинация от COVID-19. По его словам, вакцина от коронавируса защищает только от этого варианта COVID. Поэтому тема гриппа остаётся актуальной.