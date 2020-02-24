https://static.news.ru/photo/c956d782-56c5-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние. Об этом сообщает портал The Health Site.

Людям с диабетом будут полезны продукты, содержащие полезные жиры, такие как авокадо, орехи, оливковое масло и семечки. Один из этих продуктов нужно съедать при каждом приёме пищи, отмечают специалисты.

Кроме того, существенно улучшить здоровье помогут зелёные овощи.

Зелёные овощи помогают уменьшить секрецию инсулина, поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Горькие особенно полезны при диабете, они значительно влияют на механизмы регулировании сахара, детоксикации в организме, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что не стоит отказываться от хорошего протеина — яиц, курицы, рыбы и говядины. Они помогут крепить и увеличить мышечную массу, а также улучшить обмен веществ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи-диетологи рассказали, кому не стоит увлекаться блюдами из гречки. Кроме того, эксперты пояснили, что гречку не нужно есть каждый день.