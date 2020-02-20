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Немецкие диетологи рассказали, какие овощи помогут похудеть после 40 лет. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

В первую очередь, худеющим стоит употреблять брокколи, так как этот овощ помогает сжигать жиры, избавляет от отечности и излишков воды, отмечают специалисты.

Спаржа содержит полезный при похудении антиоксидант глутатион, а также помогает очищать организм. А листовая и брюссельская капусты содержат большое количество витаминов, которые помогут избавится от холестерина и жира, а также восполнят недостаток разных полезных веществ в организме.

Огурцы также обогащены разными видами витаминов, кроме того, они восполняют количество воды в организме и очищают его. Специалисты отметили, что важно есть этот овощ именно с кожурой, там самый большой запас витаминов.

Полезными при похудении будут морковь и свекла — они выведут излишки жира, очистят внутренние органы от вредных веществ. Диетологи заметили, что свеклу лучше есть сырой, а вот морковь не обязательно, хоть она и содержит в сыром виде очень мало калорий.

Кроме этого, диетологи пояснили, что для улучшения метаболизма после 40 лет, нужно употреблять цикорий, корень фенхеля, шпинат и укроп. А для базового очищения подойдет лук.

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