Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому может навредить средиземноморская диета. Об этом
Такая диета запрещена людям, которые имеют ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, тем, кому нельзя много клетчатки, поскольку она оказывает раздражающее действие, — привели слова диетолога в газете.
Она добавила, что также не стоит соблюдать эту диету людям с непереносимостью рыбы, ягод, а также детям, у которых может быть аллергия на рыбу.
Елена Соломатина пояснила, что в средиземноморскую диету входят овощи, фрукты и рыба, которые не всегда свежие в нашем регионе.
Как писал NEWS.ru ранее, средиземноморская диета признана самой эффективной для пожилых людей. Результаты медицинских исследований показали, что эта диета положительно влияет на работу кишечника и других органов, а также борется с воспалительными процессами.
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