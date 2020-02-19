https://static.news.ru/photo/8720dcd8-532c-11ea-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сдерживании появления физической слабости у пожилых людей и снижении когнитивных функций наибольшую эффективность имеет средиземноморская диета.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого международной научной группой, передаёт MedicalXpress. Согласно им, такая диета помогает бороться с ухудшением работы различных систем организма, воспалительными процессами. Она оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника.

Кроме того, средиземноморская диета способствует росту числа бактерий, которые незаменимы для хорошей работы кишечника, так как при таком питании в организм поступает большое количество клетчатки, витаминов и минералов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что потребление в пищу картофеля, который принято считать вредным гарниром, может оказать положительное воздействие на состояние здоровья человека. К такому выводу в результате исследования пришли учёные из Университета штата Пенсильвания, США.