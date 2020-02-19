Потребление в пищу картофеля, который принято считать вредным гарниром, может оказать положительное воздействие на состояние здоровья человека. К такому выводу в результате исследования пришли учёные из Университета штата Пенсильвания, США.
Для проведения эксперимента специалисты пригласили две группы добровольцев. Одним предложили на протяжении четырёх недель употреблять в качестве гарнира очищенные зёрна, в частности — белый рис. Другая группа питалась запечённым или пареным картофелем.
При дальнейшем измерении показателей маркеров кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточного инсулина, холестерина и артериального давления, выяснилось следующее: результаты тех, кто ел картошку, лучше, чем у тех, кто питался зёрнами.
При этом учёные подчеркнули, что позволить себе картофель могут только здоровые люди, у которых нет соответствующих противопоказаний,
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