Назван продукт, снижающий риск развития рака

Присутствие в рационе оливок полезно для здоровья кишечника благодаря содержанию пищевых волокон. Кроме того, этот продукт снижает риск развития рака. Об этом АГН «Москва» рассказала главный внештатный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии. Так, в 30 г (10 оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон, — сказала она.

Специалист добавила, что благодаря пищевым волокнам оливки значительно менее калорийны, нежели оливковое масло. По её словам, одна столовая ложка масла по количеству калорий равна 10–20 оливкам (60 г).

Диетолог обратила внимание на то, что стандартная банка консервированных оливок может содержать количество соли, равное дневной норме. Она порекомендовала выбирать оливки с косточкой. Они лучше сохраняют природный вкус и, как правило, содержат несколько меньше соли, чем консервированные оливки без косточки.

Эксперт также отметила, что в плане пищевой ценности различий между оливками и маслинами практически нет. Поэтому включать в рацион можно то, что больше нравится по вкусу.

Ранее специалисты Института онкологии США рассказали, что белокочанная капуста является хорошим средством профилактики рака. Помимо прочих полезных веществ, она содержит сульфофаран, который обладает клинически подтверждённым противоопухолевым эффектом. Он помогает препятствовать развитию меланомы, рака пищевода, предстательной и поджелудочной железы.