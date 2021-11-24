Диетолог рассказала, кому стоит воздержаться от употребления картофеля

Людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит воздержаться от употребления печёного и жареного картофеля, заявила диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала таким пациентам охладить картофель перед употреблением, чтобы понизить гликемический индекс, передаёт «Москва 24».

Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому такой картофель не стоит часто есть тем, у кого уже диагностирован диабет, есть преддиабетическое состояние, то есть инсулинорезистентность, и тем, кто склонен к набору лишнего веса, — пояснила Соломатина.

Она также добавила, что людям вообще вредно есть много картофеля, так как в нём содержатся вредящие организму токсичные элементы. Согласно Соломатиной, картофельное пюре противопоказано людям, которые склонны к набору лишнего веса. Всё дело в том, что в нём содержится сахар и жир, которые сильно добавляют калорийности этом блюду. К тому же, уточнила диетолог, определённую роль играет и психологический фактор: пюре легко проглатывается, поэтому его хочется есть больше и больше.

Ранее нутрициолог Богдана Тарасюк предостерегла от жарки пищи на определённых маслах. По её мнению, на кокосовом масле можно жарить продукты, но употреблять его стоит в ограниченном количестве.