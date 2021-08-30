Диетолог рассказал о пользе осенних ягод

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о пользе клюквы и брусники. По словам эксперта, в этих осенних ягодах содержится очень много полезных компонентов, которые в том числе помогают усилить иммунитет в преддверии холодов. Об этом сообщили РИА Новости.

В них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов. В частности, в клюкве витамина C иногда даже больше, чем в цитрусовых, — поделилась Лизун.

При этом нутрициолог отметила, что клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды из-за того, что в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов. Она добавила, что они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы и зрения.

Лизун также добавила, что обе ягоды хранятся очень долго в свежем виде, это позволяет дольше сохранить полезные свойства. Для хранения ягод нужно просто залить их водой и положить в холодильник, или опустить в погреб.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что перед вакцинацией из рациона питания нужно временно убрать сладкое. При повышенном уровне сахара в крови прививку переносить сложнее. Такой же совет относится к продуктам с большим содержанием углеводов. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить побочный эффект от прививки.