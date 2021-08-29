Гастроэнтеролог рассказал, что нельзя есть перед вакцинацией

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что нельзя употреблять в пищу перед вакцинацией. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить побочный эффект от прививки, пишет РИА Новости.

В первую очередь из рациона нужно временно убрать сладкое. При повышенном уровне сахара в крови прививку переносить сложнее. Такой же совет относится к продуктам с большим содержанием углеводов.

Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови, — пояснил Харлов.

Также надо вдвое снизить употребление фруктов. Максимальный вред перед прививкой могут нанести бананы, виноград, дыни. Исключением в этом случае будут цитрусовые.

Врач советует не экспериментировать в выборе продуктов и есть только то, что человек привык давно употреблять, вплоть до определённой марки колбасы или молока. Это необходимо, чтобы после прививки не было аллергической реакции на пищу.

Перед вакцинацией не следует переедать. Это может негативно сказаться на иммунной системе.

Ранее сообщалось, что люди с хроническими заболеваниями чаще других испытывают побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. В частности, после прививки у них может подняться температура, рассказал врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.